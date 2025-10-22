Зеленський прибув до Норвегії

У середу, 22 жовтня, президент Володимир Зеленський прилетів до Норвегії.

Про це пише NRK, передає "Європейська правда".

Зеленський прибув до столиці Норвегії Осло, де зустрінеться із прем'єр-міністром країни Йонасом Гаром Стьоре. Приїзд Зеленського до Норвегії також підтвердив і речник президента Сергій Никифоров.

Стьоре пообіцяв, що Норвегія продовжить підтримувати Україну.

"Я щиро вітаю президента України Володимира Зеленського та першу леді України Олену Зеленську. Норвегія підтримує Україну в її прагненні до тривалого і справедливого миру, на який заслуговує український народ", – акцентував він у своїй заяві після прибуття українського президента в Норвегію.

Стьоре зазначив, що під час зустрічі із Зеленським вони матимуть переговори щодо лінії фронту в російсько-українській війні.

"Я мав переговори із Зеленським після його зустрічі з Дональдом Трампом. Європейці дуже підтримують його позицію. Ця зустріч має на меті продовження переговорів з Україною в рамках переговорів, які Україна веде з європейськими партнерами", – зазначив прем’єр країни.

Також прибув до Осло й міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це, безсумнівно, буде історична зустріч", – заявив він.

Цього ж дня Зеленський вирушить до Швеції, де зустрінеться з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

Європейські лідери заявили у вівторок, 21 жовтня, що вони "рішуче підтримують" негайне припинення війни Росії в Україні на існуючих позиціях, щоб створити умови для мирних переговорів.

ЗМІ писали, що європейські країни працюють з Україною над пропозицією з 12 пунктів щодо припинення війни Росії на нинішніх лініях бойових дій.