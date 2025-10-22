Норвегія надасть Україні $150 млн на підтримку енергетики

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення додаткових коштів на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.

Про це він сказав під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським в Осло 22 жовтня, цитує "Європейська правда".

Під час зустрічі із Зеленським Стьоре заявив, що його країна виділяє додаткові 1,5 млрд норвезьких крон (близько $150 млн) на забезпечення електроенергією та опаленням України.

"Норвегія надає Україні потужну підтримку і продовжуватиме це робити. Дуже важливо підтримувати тісний діалог з українськими властями, щоб підтримка відповідала потребам на місцях в Україні", – наголосив він.

Також прем’єр Норвегії зазначив, що зараз контакти з Україною є тісними та регулярними, як безпосередньо з президентом, так і з керівниками українського уряду.

"Під час зустрічі [із Зеленським] я представив плани Норвегії щодо подальшої підтримки України до 2026 року. Я вірю, що підтримка України залишиться сильною", – наголосив Стьоре.

Нагадаємо, 20 жовтня Рада ЄС із закордонних справ звернулася до Європейської комісії з проханням розробити додаткові заходи для кращої підтримки енергетичної безпеки України.

13 жовтня стало відомо, що Європейський Союз працює над виділенням Україні додаткових 100 млн євро зимової допомоги.

Також Польща пообіцяла допомогти Україні після російських ударів по енергетиці.

21 жовтня стало відомо, що Швеція виділила 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.