Король Чарльз позбавив титулу принца Ендрю, якого звинувачували у зв'язках з Епштейном

Британський принц Ендрю, якого звинувачували у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном, був позбавлений королівських титулів і почестей і отримав наказ покинути свою давню резиденцію Royal Lodge.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву Букінгемського палацу, інформує "Європейська правда".

Процедуру позбавлення Ендрю всіх титулів, звань і почесних нагород ініціював король Чарльз ІІІ.

"Принц Ендрю тепер буде відомий як Ендрю Маунтбеттен-Віндзор. Його договір оренди Royal Lodge досі забезпечував йому юридичний захист, дозволяючи продовжувати проживати в резиденції. Тепер йому було вручено офіційне повідомлення про розірвання договору оренди, і він переїде в інше приватне житло", – йдеться в заяві.

Заява Букінгемського палацу з’явилась на тлі поновлення розслідування щодо дружби Ендрю з покійним Епштейном, а також після повідомлень про те, що він фактично проживав без оплати оренди в 30-кімнатному будинку, що викликало шквал питань щодо способу фінансування британської королівської сім'ї.

На початку цього місяця Ендрю оголосив, що він відмовляється від своїх титулів, включаючи герцога Йоркського, хоча очікувалося, що він залишиться відомим як принц Ендрю.

Ендрю відмовився від королівських обов'язків у 2020 році після публічної реакції на інтерв'ю BBC, в якому він стверджував, що не шкодує про свою дружбу з Епштейном.

"Люди, яких я зустрів, і можливості, які мені були надані, щоб вчитися або від нього, або завдяки йому, були насправді дуже корисними", – казав тоді Ендрю.

"Їхні Величності хочуть чітко заявити, що їхні думки та найглибше співчуття були і залишаються з жертвами та тими, хто пережив будь-які форми насильства", – підкреслили в Букінгемському палаці.

Фінансист Джеффрі Епштейн у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи на суд за звинуваченням у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх.

У вересні британський прем’єр Кір Стармер звільнив посла у США Пітера Мендельсона через його зв'язки із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.