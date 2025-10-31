Король Чарльз лишил титула принца Эндрю, которого обвиняли в связях с Эпштейном

Британский принц Эндрю, которого обвиняли в связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, был лишен королевских титулов и почестей и получил приказ покинуть свою давнюю резиденцию Royal Lodge.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление Букингемского дворца, информирует "Европейская правда".

Процедуру лишения Эндрю всех титулов, званий и почетных наград инициировал король Чарльз III.

"Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Его договор аренды Royal Lodge до сих пор обеспечивал ему юридическую защиту, позволяя продолжать проживать в резиденции. Теперь ему было вручено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и он переедет в другое частное жилье", – говорится в заявлении.

Заявление Букингемского дворца появилось на фоне возобновления расследования о дружбе Эндрю с покойным Эпштейном, а также после сообщений о том, что он фактически проживал без оплаты аренды в 30-комнатном доме, что вызвало шквал вопросов о способе финансирования британской королевской семьи.

В начале этого месяца Эндрю объявил, что он отказывается от своих титулов, включая герцога Йоркского, хотя ожидалось, что он останется известным как принц Эндрю.

Эндрю отказался от королевских обязанностей в 2020 году после публичной реакции на интервью BBC, в котором он утверждал, что не жалеет о своей дружбе с Эпштейном.

"Люди, которых я встретил, и возможности, которые мне были предоставлены, чтобы учиться либо у него, либо благодаря ему, были на самом деле очень полезными", – говорил тогда Эндрю.

"Их Величества хотят четко заявить, что их мысли и глубочайшее сочувствие были и остаются с жертвами и теми, кто пережил любые формы насилия", – подчеркнули в Букингемском дворце.

Финансист Джеффри Эпштейн в 2019 году наложил на себя руки в тюремной камере, ожидая суда по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В сентябре британский премьер Кир Стармер уволил посла в США Питера Мендельсона из-за его связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.