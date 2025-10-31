Латвія відправить Україні партію військової допомоги і 65 автівок

У понеділок, 3 листопада, з Латвії до України буде відправлено чергову партію військової допомоги та 65 транспортних засобів, пожертвуваних AS "Latvenergo" у співпраці з AS "Sadales tīkls",

Про це повідомляє Delfi з посиланням на організацію "Ziedot.lv", пише "Європейська правда".

У заході візьмуть участь керівник "Ziedot.lv" Рута Діманта, адміністративний директор "Latvenergo" Арніс Кургс, член правління та технічний директор "Sadales tīkls" Раймондс Скребс, а також член правління та директор з розвитку "Sadales tīkls" Вігантс Радзіньш.

Також у заході візьмуть участь радник посольства України в Латвії Юрій Захарчук, а також співробітники "Latvenergo" і "Sadales tīkls" – водії-волонтери.

Співробітники "Latvenergo" і "Sadales tīkls" добровільно вирушать до України, щоб власними силами доставити всі пожертвувані транспортні засоби з об'ємним вантажем допомоги українській армії.

"Latvenergo" загалом вже пожертвувала 158 уживаних транспортних засобів, які допомагають поліпшити мобільність українських військових на лінії фронту, підтримуючи як переміщення військових підрозділів, так і доставку критично необхідних ресурсів.

У вересні Латвія поінформувала про передачу Збройним силам України чергової партії бронетранспортерів "Patria" 6x6 латвійського виробництва та іншого військового обладнання.

У квітні Латвія, яка є співголовою так званої "коаліції дронів" у рамках Контактної групи з оборони України разом з Британією, повідомила про відправлення Україні 1500 безпілотників.