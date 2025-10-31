Латвия отправит Украине партию военной помощи и 65 автомобилей

В понедельник, 3 ноября, из Латвии в Украину будет отправлена очередная партия военной помощи и 65 транспортных средств, пожертвованных AS "Latvenergo" в сотрудничестве с AS "Sadales tīkls",

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на организацию "Ziedot.lv", пишет "Европейская правда".

В мероприятии примут участие руководитель "Ziedot.lv" Рута Диманта, административный директор "Latvenergo" Арнис Кургс, член правления и технический директор "Sadales tīkls" Раймондс Скребс, а также член правления и директор по развитию "Sadales tīkls" Вигантс Радзиньш.

Также в мероприятии примут участие советник посольства Украины в Латвии Юрий Захарчук, а также сотрудники "Latvenergo" и "Sadales tīkls" – водители-волонтеры.

Сотрудники "Latvenergo" и "Sadales tīkls" добровольно отправятся в Украину, чтобы собственными силами доставить все пожертвованные транспортные средства с объемным грузом помощи украинской армии.

"Latvenergo" в целом уже пожертвовала 158 подержанных транспортных средств, которые помогают улучшить мобильность украинских военных на линии фронта, поддерживая как перемещение военных подразделений, так и доставку критически необходимых ресурсов.

В сентябре Латвия сообщила о передаче Вооруженным силам Украины очередной партии бронетранспортеров "Patria" 6x6 латвийского производства и другого военного оборудования.

В апреле Латвия, которая является сопредседателем так называемой "коалиции дронов" в рамках Контактной группы по обороне Украины вместе с Великобританией, сообщила об отправке Украине 1500 беспилотников.