Кандидат на посаду міністра оборони Литви розповів, як боротиметься з метеокулями

Кандидат на посаду міністра оборони Литви Робертас Каунас розповів, які рішення він ухвалюватиме для боротьби з метеокулями, які залітають з боку Білорусі.

Про це Каунас заявив в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

Кандидат на міністерську посаду зазначив, що рішення для боротьби з метеокулями вже ухвалюються, а він робитиме усе можливе, щоб прискорити їх.

"Кордон з Білоруссю закритий, і, безумовно, після сьогоднішніх повторних гібридних атак нам, ймовірно, доведеться реагувати ще жорсткіше. І наш бізнес, вчені запрошені знайти оптимальне і ефективне рішення, яке дозволило б нейтралізувати кулі в умовах, не пов'язаних з війною", – сказав Каунас.

За його словами, збиття такої метеокулі "завдало б дійсно значної шкоди будівлям, а може бути, навіть забрали б життя".

"Тому потрібно діяти дуже відповідально, найкращим варіантом було б, якби у нас була можливість, можливо, за допомогою дронів перехопити ці повітряні кулі", – додав Каунас.

Соціал-демократична партія Литви в четвер вирішила висунути на посаду міністра оборони депутата парламенту Робертаса Каунаса. Наразі Каунас працює у Сеймі Литви в комітетах з питань майбутнього та національної безпеки і оборони.

Того ж дня аеропорт Вільнюса призупинив роботу через наближення повітряних куль.