Партія влади Литви обрала кандидата на посаду міністра оборони

Соціал-демократична партія Литви в четвер вирішила висунути на посаду міністра оборони депутата парламенту Робертаса Каунаса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У четвер ввечері відбулися дистанційні засідання правління та президії литовської Соціал-демократичної партії. На засіданнях соціал-демократи обговорили кандидатуру на посаду міністра національної оборони.

"Партія одностайно ухвалила рішення про кандидатуру Робертаса Каунаса на посаду міністра національної оборони", – сказав лідер соціал-демократів Міндаугас Сінкявічюс.

Наразі Робертас Каунас працює у Сеймі Литви в комітетах з питань майбутнього та національної безпеки і оборони.

На запитання про досвід і знання Каунаса в галузі оборони Сінкявічюс наголосив не на досвіді, а на його лідерських якостях.

"Я вважаю, що досвід завжди можна набути, але, мабуть, крім досвіду та відповідних особистих якостей, потрібно мати відповідні лідерські якості в цій сфері. Це, мабуть, не є виключно питанням досвіду", – сказав лідер соціал-демократів.

Нагадаємо, 23 жовтня премʼєрка Литви Інга Ругінене відправила у відставку міністерку оборони Довіле Шакалієне. Причиною стали накопичені конфлікти між посадовицями.

Ругінене обіцяла на початку тижня назвати кандидата на посаду міністра оборони. Однак у вівторок вона сказала, що думати про це немає часу – спочатку треба розібратися з метеозондами.

Нині виконувачем обовʼязків міністра оборони Литви є очільник Міністерства внутрішніх справ Владислав Кондратович.