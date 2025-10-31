Кандидат на пост министра обороны Литвы рассказал, как будет бороться с метеошарами

Кандидат на пост министра обороны Литвы Робертас Каунас рассказал, какие решения он будет принимать для борьбы с метеошарами, которые залетают со стороны Беларуси.

Об этом Каунас заявил в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

Кандидат на министерскую должность отметил, что решения для борьбы с метеошарами уже принимаются, а он будет делать все возможное, чтобы ускорить их.

"Граница с Беларусью закрыта, и, безусловно, после сегодняшних повторных гибридных атак нам, вероятно, придется реагировать еще жестче. И наш бизнес, ученые приглашены найти оптимальное и эффективное решение, которое позволило бы нейтрализовать шары в условиях, не связанных с войной", – сказал Каунас.

По его словам, сбивание такого метеошара "нанесло бы действительно значительный ущерб зданиям, а может быть, даже унесло бы жизни".

"Поэтому нужно действовать очень ответственно, лучшим вариантом было бы, если бы у нас была возможность, возможно, с помощью дронов перехватить эти воздушные шары", – добавил Каунас.

Социал-демократическая партия Литвы в четверг решила выдвинуть на пост министра обороны депутата парламента Робертаса Каунаса. Сейчас Каунас работает в Сейме Литвы в комитетах по вопросам будущего и национальной безопасности и обороны.

В тот же день аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближения воздушных шаров.