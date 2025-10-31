Президент Литви обіцяє вжити "всіх можливих заходів" після нового нальоту метеокуль

Президент Литви Гітанас Науседа пообіцяв відповісти "всіма можливими заходами" після того, як робота аеропорту Вільнюса була знову зупинена через метеокулі, запущені з Білорусі.

Про це литовський президент написав у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи черговий інцидент з метеокулями, Науседа зазначив, що він спричинив "значні незручності для пасажирів".

"Ми відповімо всіма можливими заходами", – підкреслив він.

За його словами, відповідь Литви включатиме "кінетичні заходи".

"Збройні сили мають такі можливості. Однак знищити повітряні кулі не просто – це вимагає великої точності. Я вірю, що наші військові незабаром знайдуть найбільш відповідне і найбезпечніше рішення", – сказав Науседа.

Він також пообіцяв покарати тих, хто причетний до контрабанди сигарет за допомогою метеокуль на територію Литви.

Науседа додав, що Литва посилить тиск на Мінськ.

"Ми знаємо, що (білоруський) режим зацікавлений у продовженні контрабанди та випробуванні терпіння Литви. Але ми маємо свої власні інструменти, включаючи національні та європейські санкції, і ми будемо їх використовувати, підвищуючи температуру настільки, наскільки це буде необхідно", – підкреслив президент.

Нагадаємо, увечері 30 жовтня аеропорт Вільнюса призупинив роботу через наближення повітряних куль.

Згодом стало відомо, що причиною закриття аеропорту були три метеозонди з контрабандою, що залетіли з території Білорусі; це вплинуло на 20 рейсів.