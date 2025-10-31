Президент Литвы обещает принять "все возможные меры" после нового налета метеошаров

Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал ответить "всеми возможными мерами" после того, как работа аэропорта Вильнюса была снова остановлена из-за метеошаров, запущенных из Беларуси.

Об этом литовский президент написал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Комментируя очередной инцидент с метеошарами, Науседа отметил, что он вызвал "значительные неудобства для пассажиров".

"Мы ответим всеми возможными мерами", – подчеркнул он.

По его словам, ответ Литвы будет включать "кинетические меры".

"Вооруженные силы имеют такие возможности. Однако уничтожить воздушные шары не просто – это требует большой точности. Я верю, что наши военные вскоре найдут наиболее подходящее и безопасное решение", – сказал Науседа.

Он также пообещал наказать тех, кто причастен к контрабанде сигарет с помощью метеошаров на территорию Литвы.

Науседа добавил, что Литва усилит давление на Минск.

"Мы знаем, что (белорусский) режим заинтересован в продолжении контрабанды и испытании терпения Литвы. Но у нас есть свои собственные инструменты, включая национальные и европейские санкции, и мы будем их использовать, повышая температуру настолько, насколько это будет необходимо", – подчеркнул президент.

Напомним, вечером 30 октября аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближения воздушных шаров.

Впоследствии стало известно, что причиной закрытия аэропорта были три метеозонда с контрабандой, залетевшие с территории Беларуси; это повлияло на 20 рейсов.