Президент Литвы обещает принять "все возможные меры" после нового налета метеошаров
Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал ответить "всеми возможными мерами" после того, как работа аэропорта Вильнюса была снова остановлена из-за метеошаров, запущенных из Беларуси.
Об этом литовский президент написал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".
Комментируя очередной инцидент с метеошарами, Науседа отметил, что он вызвал "значительные неудобства для пассажиров".
"Мы ответим всеми возможными мерами", – подчеркнул он.
По его словам, ответ Литвы будет включать "кинетические меры".
"Вооруженные силы имеют такие возможности. Однако уничтожить воздушные шары не просто – это требует большой точности. Я верю, что наши военные вскоре найдут наиболее подходящее и безопасное решение", – сказал Науседа.
Он также пообещал наказать тех, кто причастен к контрабанде сигарет с помощью метеошаров на территорию Литвы.
Науседа добавил, что Литва усилит давление на Минск.
"Мы знаем, что (белорусский) режим заинтересован в продолжении контрабанды и испытании терпения Литвы. Но у нас есть свои собственные инструменты, включая национальные и европейские санкции, и мы будем их использовать, повышая температуру настолько, насколько это будет необходимо", – подчеркнул президент.
Напомним, вечером 30 октября аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближения воздушных шаров.
Впоследствии стало известно, что причиной закрытия аэропорта были три метеозонда с контрабандой, залетевшие с территории Беларуси; это повлияло на 20 рейсов.