Естонія хоче виділити 2 млн євро на облаштування укриттів у житлових будинках

Міністерство внутрішніх справ Естонії направило на узгодження проєкт постанови, який передбачає надання фінансової підтримки на облаштування укриттів у житлових будинках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Загальний обсяг програми, розрахованої на два роки, складе близько двох мільйонів євро.

Мета програми – допомогти квартирним товариствам обладнати у своїх будинках приміщення, придатні для використання як укриття.

Подати заявку зможуть товариства, якщо площа їх будівель становить не менше 1200 кв. м, а як мінімум 80% квартир знаходяться у власності фізичних осіб.

Максимальний розмір субсидії на одного заявника складе 35 тисяч євро.

Фінансування покриє витрати на будівельні та ремонтні роботи з облаштування укриття, а також супутні послуги: проєктування, консультації та закупівлю обладнання.

Нагадаємо, весною у Латвії роздумували над мобільними бомбосховищами.

А Литва випробовує матеріали для бункерів з урахуванням досвіду України.