Эстония хочет выделить 2 млн евро на обустройство укрытий в жилых домах

Министерство внутренних дел Эстонии направило на согласование проект постановления, который предусматривает предоставление финансовой поддержки на обустройство укрытий в жилых домах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Общий объем программы, рассчитанной на два года, составит около двух миллионов евро.

Цель программы – помочь квартирным товариществам оборудовать в своих домах помещения, пригодные для использования в качестве укрытий.

Подать заявку смогут общества, если площадь их зданий составляет не менее 1200 кв. м, а как минимум 80% квартир находятся в собственности физических лиц.

Максимальный размер субсидии на одного заявителя составит 35 тысяч евро.

Финансирование покроет расходы на строительные и ремонтные работы по обустройству укрытия, а также сопутствующие услуги: проектирование, консультации и закупку оборудования.

Напомним, весной в Латвии размышляли над мобильными бомбоубежищами.

А Литва испытывает материалы для бункеров с учетом опыта Украины.