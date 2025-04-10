В Латвії можуть з'явитись мобільні бомбосховища

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс розповів, що в країні можуть облаштувати мобільні бомбосховища.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Козловскіс наголосив на необхідності поліпшення системи цивільної оборони, зокрема створення системи сховищ.

Він підкреслив, що Латвія колись припустилася помилки, відмовившись від розвитку такої системи.

Оскільки неможливо швидко переобладнати наявні будівлі під сховища, міністр вказав на мобільні укриття як один із можливих варіантів.

Козловскіс розповів, що в Латвії, очевидно, є місця, де може знадобитися таке рішення – наприклад, біля державних установ.

Водночас очільник МВС визнав, що не вивчав детально місткість і вартість доступних на ринку мобільних сховищ.

Він також зазначив, що створення укриттів – це комплексне завдання, і, можливо, для цього можна буде залучити фінансування Європейського Союзу.

У середині березня Сейм у першому читанні підтримав поправки до Закону про цивільну оборону та управління катастрофами, які передбачають обов'язкове будівництво укриттів для окремих груп будівель, а також регулюють створення, переобладнання та використання сховищ у разі війни або катастрофи.

Наразі в Латвії немає жодного нормативного акта, який регулював би створення, адаптацію та використання сховищ у разі збройного конфлікту або стихійного лиха.

Нагадаємо, Швеція оголосила про виділення 100 млн крон (10 млн доларів) на перевірку і реконструкцію укриттів цивільного захисту.

Тим часом в Румунії палата аудиторів з’ясувала, що наявні укриття цивільного захисту в країні – у дуже недостатній кількості та незадовільному стані.