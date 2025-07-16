Литва випробовує матеріали для бункерів з урахуванням досвіду України

На військовому полігоні в литовському місті Пабраде військові проводять випробування вибухових речовин на різних типах бункерів, щоб визначити, які матеріали найкраще захищають від артилерійського вогню.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Випробування імітують вибухи стандартних російських артилерійських снарядів. Після цього фахівці вимірюють тиск, рівень шуму, вібрацію стін та інші показники всередині бункера, аби з'ясувати, чи справді укриття забезпечує захист для особового складу навіть тоді, коли виглядає неушкодженим зовні.

За словами військових, результати випробувань допоможуть обрати найефективніші матеріали для будівництва укриттів з урахуванням їхньої вартості.

Фото: LRT

Проєкт є частиною робіт зі створення опорних пунктів роти в Пабраде та на полігоні імені генерала Казіса Веверскіса в Казлу Руді, які планують завершити до кінця року.

Опорний пункт роти – це укріплена лінія довжиною понад кілометр, призначена для оборони підрозділом чисельністю близько 120 військових. Після будівництва укріплення використовуватимуть для тренувань, зосереджених на відпрацюванні оборонних операцій з підготовлених позицій.

Фото: LRT

Військові також прагнуть врахувати найкращі міжнародні практики в облаштуванні укріплень, досвід, отриманий під час війни в Україні, та знайти найефективніші й інноваційні рішення для максимального захисту військ.

Після аналізу результатів практичних випробувань матеріали, які покажуть найкращі характеристики, планують додати до переліку інженерних засобів для будівництва бункерів та інших оборонних споруд.

Фото: LRT

У червні Фінляндія вперше приймала тристоронні військові навчання Arctic Trident, в яких брали участь повітряні сили трьох великих країн НАТО.

Також нещодавно військові підрозділи з чотирьох країн провели велике перекидання військ і важкої техніки через річку Рейн у Німеччині в ході спільних навчань.