Румунів закликали до обережності під час поїздок до Сербії через триваючі протести

МЗС Румунії застерегло громадян, які планують поїздку до Сербії, через триваючі у країні антиурядові протести.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Румунії попередило громадян, які найближчим часом їдуть до Сербії чи будуть їхати через країну транзитом, про ймовірність спонтанних акцій протесту у Белграді та інших місцях.

МЗС радить уникати скупчень людей і тих кварталів, де проходять акції протесту, та стежити за оголошеннями місцевих органів влади, а також нагадали екстрені номери на випадок проблем.

Нагадаємо, 30 жовтня тисячі переважно молодих людей рушили пішки з Белграда до міста Нові Сад, де вихідними планується великий мітинг до річниці трагічної катастрофи на залізничному вокзалі.

Останніми тижнями сербська влада вдалася до придушення антиурядового руху: поліція розганяла мітинги, затримувала й била протестувальників. Десятки людей повідомили, що втратили роботу або зазнали фінансового чи іншого тиску через участь у протестах.

Детальніше про протести у Сербії читайте у статті: Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння.