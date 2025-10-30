Тисячі молодих сербів вирушили в дводенний марш до річниці катастрофи в Новому Саді

Тисячі переважно молодих людей у Сербії у четвер вирушили з Белграда у дводенний марш, щоб у вихідні приєднатися до великого мітингу на півночі країни, присвяченого річниці трагічної катастрофи на залізничному вокзалі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

Обвал бетонного навісу на центральному вокзалі в Новому Саді 1 листопада минулого року забрав життя 16 людей. Ця трагедія спричинила хвилю протестів проти автократичного президента Александара Вучича.

Протестувальники вважають, що жертви загинули через корупцію у владі, яка призвела до недбалої реконструкції вокзалу.

Вони вимагають притягнення до відповідальності за трагедію та проведення дострокових парламентських виборів, сподіваючись усунути від влади популістський уряд Вучича.

Колону маршу очолили студенти університетів із прапорами, вирушивши у 90-кілометрову подорож до Нового Саду.

Очікується, що суботній мітинг збере десятки тисяч людей, посилюючи тиск на Вучича.

Різні студентські групи з університетів також ідуть пішки з інших частин Сербії протягом двох тижнів, щоб об’єднатися в Новому Саді у суботу.

Жителі Белграда виходили з будинків, щоб привітати протестувальників, які проходили повз. Люди сигналили з автомобілів, махали руками чи свистіли, дехто плакав.

Останніми тижнями сербська влада вдалася до придушення антиурядового руху: поліція розганяла мітинги, затримувала й била протестувальників. Десятки людей повідомили, що втратили роботу або зазнали фінансового чи іншого тиску через участь у протестах.

Детальніше про протести у Сербії читайте у статті: Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння.