Румын призвали к осторожности во время поездок в Сербию из-за продолжающихся протестов

МИД Румынии предостерег граждан, которые планируют поездку в Сербию, из-за продолжающихся в стране антиправительственных протестов.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Румынии предупредило граждан, которые в ближайшее время едут в Сербию или будут ехать через страну транзитом, о вероятности спонтанных акций протеста в Белграде и других местах.

МИД советует избегать скоплений людей и тех кварталов, где проходят акции протеста, и следить за объявлениями местных органов власти, а также напомнили экстренные номера на случай проблем.

Напомним, 30 октября тысячи преимущественно молодых людей двинулись пешком из Белграда в город Новый Сад, где на выходных планируется большой митинг к годовщине трагической катастрофы на железнодорожном вокзале.

В последние недели сербские власти прибегли к подавлению антиправительственного движения: полиция разгоняла митинги, задерживала и избивала протестующих. Десятки людей сообщили, что потеряли работу или подверглись финансовому или иному давлению из-за участия в протестах.

Подробнее о протестах в Сербии читайте в статье: Революция без помощи ЕС: почему взорвались протесты в Сербии и грозит ли Вучичу падение.