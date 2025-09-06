Укр Рус Eng

У Сербії поліція розігнала протестувальників сльозогінним газом

Новини — Субота, 6 вересня 2025, 09:15 — Уляна Кричковська

У п'ятницю, 5 вересня, сербська поліція застосувала сльозогінний газ і світло-шумові гранати на території університетського містечка в Новий Сад, щоб розігнати протестувальників, які вимагали проведення дострокових виборів.

Про це пише CNN, передає "Європейська правда".

У п'ятницю ввечері тисячі людей зібралися на території державного університету. 

Фото: CNN
Вони тримали плакати з написами "Ми не хочемо блокад, ми хочемо виборів" і "Студенти мають одну нагальну вимогу: оголосіть вибори". Натовп скандував гасла, зокрема: "Вучич, йди".

Зазначається, що протестувальники вступили в сутичку з поліцією перед філософським факультетом і кидали фаєри, а поліція застосувала сльозогінний газ і світло-шумові гранати, щоб розігнати натовп.

Нагадаємо, 1 листопада 2024 року бетонний навіс нещодавно відремонтованого вокзалу в місті Новий Сад на півночі Сербії несподівано обвалився. На місці загинули 15 людей, ще одна людина померла пізніше в лікарні.

Катастрофа, яку багато хто пов'язує з корупцією, викликала хвилю студентських протестів проти президента Александара Вучича, що сколихнули Сербію.

Вучич вважає, що протести є інспірованими з-за кордону.

Детальніше про протести у Сербії читайте у статтях Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння, а також Сербія має шанс на успіх: що може покласти край авторитарній владі Вучича.

