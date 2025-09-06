У Сербії поліція розігнала протестувальників сльозогінним газом

У п'ятницю, 5 вересня, сербська поліція застосувала сльозогінний газ і світло-шумові гранати на території університетського містечка в Новий Сад, щоб розігнати протестувальників, які вимагали проведення дострокових виборів.

Про це пише CNN, передає "Європейська правда".

У п'ятницю ввечері тисячі людей зібралися на території державного університету.

Фото: CNN

Вони тримали плакати з написами "Ми не хочемо блокад, ми хочемо виборів" і "Студенти мають одну нагальну вимогу: оголосіть вибори". Натовп скандував гасла, зокрема: "Вучич, йди".

Зазначається, що протестувальники вступили в сутичку з поліцією перед філософським факультетом і кидали фаєри, а поліція застосувала сльозогінний газ і світло-шумові гранати, щоб розігнати натовп.

🚨🇷🇸BREAKING NEWS



Hell on the streets of Novi Sad (Serbia)!



Clashes erupt between police and protesters demanding justice and elections, while Aleksandar Vučić’s regime refuses to call them. pic.twitter.com/TJj2WDpVf5 – Global Dissident (@GlobalDiss) September 5, 2025

Police chasing guy on skateboard (Serbia, Novi Sad, 5.9.2025.) pic.twitter.com/8xQL3h4UMI – fluxfolio (@fluxfolio_) September 5, 2025

Нагадаємо, 1 листопада 2024 року бетонний навіс нещодавно відремонтованого вокзалу в місті Новий Сад на півночі Сербії несподівано обвалився. На місці загинули 15 людей, ще одна людина померла пізніше в лікарні.

Катастрофа, яку багато хто пов'язує з корупцією, викликала хвилю студентських протестів проти президента Александара Вучича, що сколихнули Сербію.

Вучич вважає, що протести є інспірованими з-за кордону.

Детальніше про протести у Сербії читайте у статтях Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння, а також Сербія має шанс на успіх: що може покласти край авторитарній владі Вучича.