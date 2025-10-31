Грузія передасть Україні генератори

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе підписав розпорядження, яке передбачає відправку Україні партії генераторів.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Згідно з документом, Фонд розвитку енергетики Грузії придбає для передачі Україні різні типи генераторів на суму 1,5 млн ларі (понад 500 тисяч доларів).

При цьому, як зазначає портал, Грузія періодично надає гуманітарну допомогу Україні. Однак наразі політичні відносини між країнами фактично призупинені, зокрема, через відмову грузинської влади запровадити санкції проти Росії.

Днями прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення близько $150 млн на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.

Окрім цього, Швеція виділила 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.