Швеція через Світовий банк виділяє на підтримку України 35 млн євро

Швеція виділяє 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.

Про це повідомило у вівторок МЗС Швеції, пише "Європейська правда".

У міністерстві наголосили, що Швеція підтримує Україну через Світовий банк і напередодні зимового періоду збільшує свою підтримку Трастовому фонду Світового банку для надання допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) на 385 млн шведських крон, що еквівалентно 35 млн євро.

Цей фонд дає змогу задовольнити найнагальніші потреби та зміцнити стійкість України і сприяти її довгостроковому відновленню, підкреслили в МЗС Швеції.

Нагадаємо, 20 жовтня Рада ЄС із закордонних справ звернулася до Європейської комісії з проханням розробити додаткові заходи для кращої підтримки енергетичної безпеки України.

13 жовтня стало відомо, що Європейський Союз працює над виділенням Україні додаткових 100 млн євро зимової допомоги.

Також Польща пообіцяла допомогти Україні після російських ударів по енергетиці.