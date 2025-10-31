Грузия передаст Украине генераторы

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал распоряжение, которое предусматривает отправку Украине партии генераторов.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Согласно документу, Фонд развития энергетики Грузии приобретет для передачи Украине различные типы генераторов на сумму 1,5 млн лари (более 500 тысяч долларов).

При этом, как отмечает портал, Грузия периодически оказывает гуманитарную помощь Украине. Однако сейчас политические отношения между странами фактически приостановлены, в частности, из-за отказа грузинских властей ввести санкции против России.

На днях премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о выделении около $150 млн на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины перед зимой.

Кроме этого, Швеция выделила 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.