ЗМІ: представниця Швейцарії тричі їздила до США на переговори щодо тарифів

Головна торгова дипломатка Швейцарії Гелен Будлігер Артіеда тричі відвідала Вашингтон після введення в дію мит США в серпні, оскільки Берн досі намагається домовитися про зниження ставок.

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова представника Державного секретаріату з економічних питань (SECO), передає "Європейська правда".

За словами співрозмовника агентства, Будлігер Артіеда відвідала Вашингтон 2-4 вересня, 16-17 жовтня та 20-22 жовтня.

Також вона супроводжувала президентку Швейцарії Карін Келлер-Зуттер під час її візиту до Вашингтона в серпні.

"За лаштунками відбувається багато чого. Переговори тривають", – повідомив представник SECO.

Він відмовився надати додаткові деталі "з тактичних міркувань".

Нещодавно Келлер-Зуттер відмовилася сказати, чи зможе її країна цього року укласти угоду про мита з президентом США Дональдом Трампом після торгових суперечок.

"Все залежить від того, чи дасть президент США зелене світло, чи ні", – сказала вона.

Швейцарія була приголомшена запровадженням щодо неї набагато вищих тарифів (39%), аніж щодо ЄС та багатьох інших торгових партнерів США. На тлі цього в країні лунали заклики відмовитися від закупівлі винищувачів F-35, які, на додачу, коштуватимуть на $1,6 млрд більше, ніж початково очікувалося.

Деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США.

Також після запровадження Сполученими Штатами драконівського тарифу на товари зі Швейцарії експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.