СМИ: представительница Швейцарии трижды ездила в США на переговоры по тарифам

Главный торговый дипломат Швейцарии Хелен Будлигер Артиеда трижды посетила Вашингтон после введения в действие пошлин США в августе, поскольку Берн до сих пор пытается договориться о снижении ставок.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова представителя Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), передает "Европейская правда".

По словам собеседника агентства, Будлигер Артиеда посетила Вашингтон 2-4 сентября, 16-17 октября и 20-22 октября.

Также она сопровождала президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер во время ее визита в Вашингтон в августе.

"За кулисами происходит многое. Переговоры продолжаются", – сообщил представитель SECO.

Он отказался предоставить дополнительные детали "из тактических соображений".

Недавно Келлер-Зуттер отказалась сказать, сможет ли ее страна в этом году заключить соглашение о пошлинах с президентом США Дональдом Трампом после торговых споров.

"Все зависит от того, даст ли президент США зеленый свет или нет", – сказала она.

Швейцария была ошеломлена введением в отношении нее гораздо более высоких тарифов (39%), чем в отношении ЕС и многих других торговых партнеров США. На фоне этого в стране звучали призывы отказаться от закупки истребителей F-35, которые, вдобавок, будут стоить на $1,6 млрд больше, чем изначально ожидалось.

Некоторые швейцарские компании сразу приостановили экспорт своей продукции в США.

Также после введения Соединенными Штатами драконовского тарифа на товары из Швейцарии экспорт швейцарских часов в США в сентябре обвалился более чем на 50%.