Литва пополнила запасы армии партией противотанковых ракет на 5,5 млн евро

Литовская армия получила на вооружение новую партию ракет типа Spike LR2 стоимостью 5,5 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Литва укрепляет свою армию и уделяет особое внимание противовоздушной и противотанковой обороне, а также накоплению боеприпасов, заявили в Вооруженных силах страны.

По словам военных, Spike LR2 – это противотанковые ракеты, обеспечивающие быструю реакцию, большую огневую мощь и предназначенные для уничтожения танков, бронетехники, инженерных объектов и других важных целей.

"Эти ракеты могут преодолевать активную и пассивную бронированную защиту, включая реактивные бронеплиты, а два варианта действия обеспечивают гибкость и позволяют корректировать траекторию полета или прекращать атаку", – говорится в сообщении Вооруженных сил Литвы.

По данным армии, эти ракеты интегрированы в боевые машины пехоты Vilkas, придавая им мощную огневую силу и возможность эффективно действовать на большем расстоянии.

Склады армии также пополнили боеприпасами, предназначенными для автоматического гранатомета. Стоимость боеприпасов составляет более 2 млн евро.

Напомним, недавно Литва пополняет склады противотанковыми минами и артиллерийскими снарядами.

Также в Литве показали первый бронетранспортер местного производства.