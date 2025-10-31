ЄС запросив американського міністра в Брюссель на переговори про торгівлю

Європейський Союз запросив міністра торгівлі США Говарда Лутніка до Брюсселя 24 листопада для переговорів із міністрами торгівлі країн-членів блоку.

Про це виданню Politico повідомив данський посадовець, знайомий із цим питанням, пише "Європейська правда".

Данське головування в Раді ЄС разом із Європейською комісією запросили американського міністра взяти участь у робочому ланчі, присвяченому торговельним відносинам між США та Євросоюзом.

Запрошення надійшло на тлі загострення суперечностей із Китаєм через нові обмеження на експорт рідкісноземельних металів, що впливають на відносини між Вашингтоном, Пекіном і Брюсселем. За словами посадовця, Лутнік поки що офіційно не підтвердив свою участь у зустрічі міністрів.

Запрошення, підготовка до якого тривала кілька місяців, надійшло у той час, коли Брюссель і Вашингтон продовжують виконання домовленостей, досягнутих у липні в Шотландії між президентом США Дональдом Трампом та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Речник Єврокомісії Олоф Гілл підтвердив, що запрошення Лутніку було офіційно надіслано.

Брюссель і надалі наполягає, щоб Вашингтон надав тарифні винятки для чутливих галузей, таких як виробництво спиртів і хімікатів, а також висловлює занепокоєння через розширення США переліку сталевих виробів, на які поширюється 50-відсоткове мито.

Країни ЄС буде поінформовано про запрошення у п’ятницю, а посли обговорять це питання 5 листопада.

Тим часом країни Групи семи намагаються узгодити свої дії у відповідь на посилення контролю Китаю над постачанням мінералів, важливих для виробництва технологій – зокрема вітрових турбін, електромобілів і дронів.

У п’ятницю Єврокомісія прийме делегацію китайських посадовців для обговорення нових експортних обмежень.

Днями президент США Дональд Трамп зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном, після чого заявив, що обговорив із ним "майже усе".

Також Китай та США погодили угоду щодо популярного застосунку TikTok