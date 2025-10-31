ЕС пригласил американского министра в Брюссель на переговоры о торговле

Европейский Союз пригласил министра торговли США Говарда Лутника в Брюссель 24 ноября для переговоров с министрами торговли стран-членов блока.

Об этом изданию Politico сообщил датский чиновник, знакомый с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Датское председательство в Совете ЕС вместе с Европейской комиссией пригласили американского министра принять участие в рабочем ланче, посвященном торговым отношениям между США и Евросоюзом.

Приглашение поступило на фоне обострения противоречий с Китаем из-за новых ограничений на экспорт редкоземельных металлов, влияющих на отношения между Вашингтоном, Пекином и Брюсселем. По словам чиновника, Лутник пока официально не подтвердил свое участие во встрече министров.

Приглашение, подготовка к которому длилась несколько месяцев, поступило в то время, когда Брюссель и Вашингтон продолжают выполнение договоренностей, достигнутых в июле в Шотландии между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Представитель Еврокомиссии Олоф Хилл подтвердил, что приглашение Лутнику было официально направлено.

Брюссель продолжает настаивать, чтобы Вашингтон предоставил тарифные исключения для чувствительных отраслей, таких как производство спиртов и химикатов, а также выражает обеспокоенность из-за расширения США перечня стальных изделий, на которые распространяется 50-процентная пошлина.

Страны ЕС будут проинформированы о приглашении в пятницу, а послы обсудят этот вопрос 5 ноября.

Тем временем страны "Группы семи" пытаются согласовать свои действия в ответ на усиление контроля Китая над поставками минералов, важных для производства технологий – в частности, ветровых турбин, электромобилей и дронов.

В пятницу Еврокомиссия примет делегацию китайских чиновников для обсуждения новых экспортных ограничений.

На днях президент США Дональд Трамп встретился с китайским лидером Си Цзиньпином, после чего заявил, что обсудил с ним "почти все".

Также Китай и США согласовали соглашение по популярному приложению TikTok.