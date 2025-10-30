Китай та США погодили угоду щодо TikTok

Китай та США погодили угоду щодо популярного застосунку TikTok, Вашингтон очікує на реалізацію найближчим часом.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як Бессент заявив у четвер, 30 жовтня, Китай схвалив угоду про передачу права власності на американські активи TikTok.

Очікується, що ними володітиме нове підприємство, яке належатиме переважно американським інвесторам, а частка ByteDance скоротиться до менше ніж 20%, як того вимагає закон про національну безпеку.

"У Куала-Лумпурі ми остаточно узгодили угоду щодо TikTok з точки зору отримання схвалення Китаю, і я очікую, що вона буде реалізована в найближчі тижні та місяці, і ми нарешті побачимо вирішення цього питання", – сказав він зустрічі президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Міністерство торгівлі Китаю, своєю чергою, заявило, що Китай належним чином вирішить питання, пов'язані з TikTok, зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, початковий дедлайн для продажу TikTok у ByteDance був 19 січня, але наступного дня після вступу на посаду Трамп підписав указ, який дав компанії ще 75 днів на укладення угоди.

Потім Трамп кілька разів продовжував термін продажу. Зокрема американський президент заявляв, що невдоволення Китаю новими тарифами США призупинило угоду щодо продажу застосунку TikTok і збереження його функціонування в США.

Зазначимо, член комітету Сенату США з розвідки, демократ Марк Ворнер заявляв, що угода щодо продажу активів TikTok, яка наразі розглядається, може порушувати закон.