Парламент Молдови висловив вотум довіри уряду Мунтяну

Парламент Молдови у п’ятницю висловив вотум довіри новому уряду на чолі з Александру Мунтяну, який понад 20 років жив в Україні.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Парламент висловив довіру Кабінету міністрів, який запропонував Александру Мунтяну, 55 голосами. Це означає, що новий склад виконавчої влади підтримали винятково депутата керівної партії PAS.

Тепер за процедурою президентка Мая Санду на підставі вотуму довіри, висловленого парламентом, протягом максимум 14 календарних днів має призначити уряд своїм указом.

Протягом максимум 3 календарних днів з дати видання президентського указу про призначення уряду його члени повинні індивідуально скласти присягу перед главою держави.

Минулого тижня президентка Молдови Мая Санду офіційно висунула у прем’єри бізнесмена Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні.

Згодом у Молдові оприлюднили склад майбутнього уряду.

