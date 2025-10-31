Парламент Молдовы выразил вотум доверия правительству Мунтяну

Парламент Молдовы в пятницу выразил вотум доверия новому правительству во главе с Александру Мунтяну, который более 20 лет жил в Украине.

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Парламент выразил доверие Кабинету министров, предложенному Александру Мунтяну, 55 голосами. Это означает, что новый состав исполнительной власти поддержали исключительно депутаты правящей партии PAS.

Теперь по процедуре президент Мая Санду на основании вотума доверия, выраженного парламентом, в течение максимум 14 календарных дней должна назначить правительство своим указом.

В течение максимум 3 календарных дней с даты издания президентского указа о назначении правительства его члены должны индивидуально принести присягу перед главой государства.

На прошлой неделе президент Молдовы Мая Санду официально выдвинула в премьеры бизнесмена Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.

Впоследствии в Молдове обнародовали состав будущего правительства.

