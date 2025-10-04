Президентка Єврокомісії відреагувала на удар РФ по пасажирських потягах на Сумщині

Президентка Єврокомісії назвала шокуючими кадри із залізничного вокзалу Шостки, де російські удари поцілили у пасажирські поїзди.

Як повідомляє "Європейська правда", свій допис вона опублікувала у відповідь на допис про це президента України Володимира Зеленського.

"Шокуючі кадри з залізничного вокзалу Шостки підкреслюють недбалість Росії і готовність бити по цивільних. ЄС і міжнародні партнери мають посилювати тиск на Росію, доки вона нарешті задумається про справедливий і сталий мир", – написала фон дер Ляєн.

The EU stands with Ukraine as its people once again suffer at the hands of Russian barbarity.



The shocking scenes emerging from Shostka railway station highlight Russia’s reckless and continued willingness to target civilians.



The EU and its global partners must continue… https://t.co/jDVRkhFlzN – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 4, 2025

Як повідомляли, РФ завдала ударів вранці 4 жовтня. Перший поцілив у локомотив електрички, наступний – в електровоз потяга Київ-Шостка. Постраждали десятки людей, один з вагонів загорівся.

У ЄС, як відомо, триває обговорення запропонованого Єврокомісією 19-го пакета санкцій, що націлений зокрема на імпорт російського скрапленого газу.

