Укр Рус Eng

Президентка Єврокомісії відреагувала на удар РФ по пасажирських потягах на Сумщині

Новини — Субота, 4 жовтня 2025, 15:40 — Марія Ємець

Президентка Єврокомісії назвала шокуючими кадри із залізничного вокзалу Шостки, де російські удари поцілили у пасажирські поїзди.

Як повідомляє "Європейська правда", свій допис вона опублікувала у відповідь на допис про це президента України Володимира Зеленського. 

"Шокуючі кадри з залізничного вокзалу Шостки підкреслюють недбалість Росії і готовність бити по цивільних. ЄС і міжнародні партнери мають посилювати тиск на Росію, доки вона нарешті задумається про справедливий і сталий мир", – написала фон дер Ляєн. 

Як повідомляли, РФ завдала ударів вранці 4 жовтня. Перший поцілив у локомотив електрички, наступний – в електровоз потяга Київ-Шостка. Постраждали десятки людей, один з вагонів загорівся. 

У ЄС, як відомо, триває обговорення запропонованого Єврокомісією 19-го пакета санкцій, що націлений зокрема на імпорт російського скрапленого газу. 

Читайте також: Санкції під тиском Трампа: як ЄС наблизився до найпотужніших обмежень проти Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Урсула фон дер Ляєн
Реклама: