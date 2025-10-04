Президент Еврокомиссии отреагировала на удар РФ по пассажирским поездам в Сумской области

Президент Еврокомиссии назвала шокирующими кадры с железнодорожного вокзала Шостки, где российские удары попали в пассажирские поезда.

Как сообщает "Европейская правда", свой пост она опубликовала в ответ на пост об этом президента Украины Владимира Зеленского.

"Шокирующие кадры с железнодорожного вокзала Шостки подчеркивают халатность России и готовность бить по гражданским. ЕС и международные партнеры должны усиливать давление на Россию, пока она наконец не задумается о справедливом и устойчивом мире", – написала фон дер Ляйен.

The EU stands with Ukraine as its people once again suffer at the hands of Russian barbarity.



The shocking scenes emerging from Shostka railway station highlight Russia’s reckless and continued willingness to target civilians.



The EU and its global partners must continue… https://t.co/jDVRkhFlzN – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 4, 2025

Как сообщалось, РФ нанесла удары утром 4 октября. Первый попал в локомотив электрички, следующий – в электровоз поезда Киев-Шостка. Пострадали десятки людей, один из вагонов загорелся.

В ЕС, как известно, продолжается обсуждение предложенного Еврокомиссией 19-го пакета санкций, нацеленного, в частности, на импорт российского сжиженного газа.

