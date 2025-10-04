Укр Рус Eng

Президент Еврокомиссии отреагировала на удар РФ по пассажирским поездам в Сумской области

Новости — Суббота, 4 октября 2025, 15:40 — Мария Емец

Президент Еврокомиссии назвала шокирующими кадры с железнодорожного вокзала Шостки, где российские удары попали в пассажирские поезда.

Как сообщает "Европейская правда", свой пост она опубликовала в ответ на пост об этом президента Украины Владимира Зеленского.

"Шокирующие кадры с железнодорожного вокзала Шостки подчеркивают халатность России и готовность бить по гражданским. ЕС и международные партнеры должны усиливать давление на Россию, пока она наконец не задумается о справедливом и устойчивом мире", – написала фон дер Ляйен.

Как сообщалось, РФ нанесла удары утром 4 октября. Первый попал в локомотив электрички, следующий – в электровоз поезда Киев-Шостка. Пострадали десятки людей, один из вагонов загорелся.

В ЕС, как известно, продолжается обсуждение предложенного Еврокомиссией 19-го пакета санкций, нацеленного, в частности, на импорт российского сжиженного газа.

Читайте также: Санкции под давлением Трампа: как ЕС приблизился к самым мощным ограничениям против России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Урсула фон дер Ляйен
Реклама: