У Вільнюсі закривали аеропорт через 25 метеозондів, що порушили авіапростір з Білорусі

За даними литовського Національного центру управління в кризових ситуаціях (NKVC), у суботу пізно ввечері повітряний простір Литви порушили 25 метеозондів, які зазвичай використовуються контрабандистами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За словами представника центру Дарюса Бути, повітряні кулі прилетіли з Білорусі. 13-14 метеозондів були помічені у Вільнюсі та Вільнюському повіті, два з них – над Вільнюським аеропортом.

"Уночі зафіксовано порушення повітряного простору Литви. Загалом помічено 25 метеозондів, які прилетіли з боку Білорусі", – повідомив Бута в інтерв'ю радіо LRT.

За повідомленням компанії "Литовські аеропорти", у суботу о 22:16 довелося закрити повітряний простір Вільнюського аеропорту. Причина – помічені поблизу аеропорту повітряні кулі. Авіасполучення відновилося о 4:50 ранку.

NKVC ще уточнює, скільки метеозондів упало на територію Литви і скільки з них перевозили контрабандний вантаж.

"Зазвичай такі кулі запускають контрабандисти, (...) за попутним напрямком вітру їхня кількість може обчислюватися десятками і більше", – сказав Дарюс Бута.

За даними компанії "Литовські аеропорти", через інцидент може запізнюватися частина рейсів із Вільнюса, оскільки було порушено ротацію екіпажів і повітряних суден. Шість рейсів було скасовано: до Цюриха, Лондона, Франкфурта, Кутаїсі, Варшави та Копенгагена.

Аеропорт німецького Мюнхена у п’ятницю увечері вдруге за останній час закривали через невідомі дрони.

Крім того, у п'ятницю ввечері поліція Чехії повідомила про анонімну і неперевірену погрозу про наближення безпілотників до аеропорту Праги.