В Вильнюсе закрывали аэропорт из-за 25 метеозондов, нарушивших авиапространство из Беларуси

По данным литовского Национального центра управления в кризисных ситуациях (NKVC), в субботу поздно вечером воздушное пространство Литвы нарушили 25 метеозондов, которые обычно используются контрабандистами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По словам представителя центра Дарюса Буты, воздушные шары прилетели из Беларуси. 13-14 метеозондов были замечены в Вильнюсе и Вильнюсском уезде, два из них – над Вильнюсским аэропортом.

"Ночью зафиксировано нарушение воздушного пространства Литвы. Всего замечено 25 метеозондов, которые прилетели со стороны Беларуси", – сообщил Бута в интервью радио LRT.

По сообщению компании "Литовские аэропорты", в субботу в 22:16 пришлось закрыть воздушное пространство Вильнюсского аэропорта. Причина – замеченные вблизи аэропорта воздушные шары. Авиасообщение возобновилось в 4:50 утра.

NKVC еще уточняет, сколько метеозондов упало на территорию Литвы и сколько из них перевозили контрабандный груз.

"Обычно такие шары запускают контрабандисты, (...) при попутном направлении ветра их количество может исчисляться десятками и более", – сказал Дарюс Бута.

По данным компании "Литовские аэропорты", из-за инцидента может опаздывать часть рейсов из Вильнюса, поскольку была нарушена ротация экипажей и воздушных судов. Шесть рейсов были отменены: в Цюрих, Лондон, Франкфурт, Кутаиси, Варшаву и Копенгаген.

Аэропорт немецкого Мюнхена в пятницу вечером второй раз за последнее время закрывали из-за неизвестных дронов.

Кроме того, в пятницу вечером полиция Чехии сообщила об анонимной и непроверенной угрозе о приближении беспилотников к аэропорту Праги.