В аеропорту Праги розгорнули операцію через повідомлення про наближення дронів

У п'ятницю ввечері поліція Чехії повідомила X про анонімну і неперевірену погрозу про наближення безпілотників до аеропорту Праги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє iDNES.cz.

"У нас діють широкі заходи безпеки, в яких задіяна велика кількість поліцейських з різних відділів, а також ми співпрацюємо з армією. Причина – анонімна і неперевірена погроза про наближення безпілотників. Ми надамо більше інформації якнайшвидше", – заявили в поліції.

Наразі поліція оцінює достовірність отриманої інформації. "Ми оцінюємо всі заходи, в тому числі розгортання захисту від безпілотників і активацію снайперів, і цей захід є суто превентивним", – додали в поліції.

"Втручання на місці все ще триває", – повідомив редакції речник поліції Ондржей Моравчик.

Однак більше інформації поліція не надала. Робота празького аеропорту не обмежена.

За інформацією iDNES.cz, поліція, швидше за все, працює з варіантом хибної тривоги.

"Ми контактуємо з армією, яка має в своєму арсеналі радари для огляду повітряної обстановки на малих і середніх висотах, які розташовані на стаціонарних військових постах. Це радари, призначені для виявлення і супроводу низьколітаючих цілей, кожен з радарів має дальність дії до ста кілометрів. Водночас ми все ще працюємо з версією, що це анонімне повідомлення про загрозу", – повідомило джерело iDNES.cz, яке володіє інформацією про поточні заходи.

При цьому співрозмовник заявив, що присутність безпілотників на території аеропорту і в безпосередній близькості від нього поки не підтверджена.

Пізно ввечері 2 жовтня аеропорт Мюнхена призупинив роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників.

Безпілотники, які ввечері в четвер зафіксували в Мюнхені та які призвели до призупинення роботи аеропорту, перед тим помітили над авіабазою міста Ердінг.