Аеропорт Мюнхена вдруге призупиняв роботу через невідомі дрони

Аеропорт німецького Мюнхена у п’ятницю увечері вдруге за останній час закривали через невідомі дрони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Федеральна поліція підтвердила два випадки виявлення дронів в нічний час. Дані про інцидент підтвердили і в аеропорту.

"Увечері 3 жовтня німецька служба управління повітряним рухом (DFS) з міркувань безпеки обмежила і до подальшого повідомлення припинила польоти в аеропорту Мюнхена через непідтверджені повідомлення про появу дронів", – йдеться у повідомленні аеропорту Мюнхена.

Речник управління федеральної поліції в Мюнхені Томас Боровік підтвердив інформацію: "З міркувань безпеки служба управління повітряним рухом о 21:28 припинила польоти. Безпека понад усе".

Як зазначено, незадовго до 23 години дві патрульні групи федеральної поліції одночасно спостерігали по одному дрону в двох різних місцях.

"Одночасно було помічено по одному дрону на північній і південній злітно-посадкових смугах. Під час спостереження дрони одразу розвернулися і зникли, тому їх не вдалося ідентифікувати", – розповів представник поліції.

Через інцидент довелось перенаправити 23 рейси, що мали прибути в Мюнхен, 12 рейсів були скасовані. Ще 46 вильотів не змогли відбутися як заплановано, вони були скасовані або перенесені на 4 жовтня.

За даними аеропорту, через інцидент затримуються і ранкові суботні рейси.

Пасажирам рекомендується перед приїздом в аеропорт уточнити у своїй авіакомпанії поточний статус свого рейсу.

При цьому станом на ранок суботи, реєстрація на певні рейси здійснюється, також деякі літаки вже приземлялись у Мюнхені.

При цьому ще низка рейсів наразі вказана в списку як скасована.

Повідомляли, що пізно ввечері 2 жовтня аеропорт Мюнхена призупинив роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників.

Безпілотники, які ввечері в четвер зафіксували в Мюнхені та які призвели до призупинення роботи аеропорту, перед тим помітили над авіабазою міста Ердінг.

Крім того, у п'ятницю ввечері поліція Чехії повідомила про анонімну і неперевірену погрозу про наближення безпілотників до аеропорту Праги.