МВС Грузії повідомило про затримання 5 організаторів акції протесту в Тбілісі

МВС Грузії повідомило про затримання організаторів акції протесту 4 жовтня Паати Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Іраклія Надірадзе, Паати Манджгаладзе і Лаші Берідзе.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Александре Дарахвелідзе, їм закидають заклики до насильницької зміни конституційного ладу або повалення державної влади. Опозиційним політикам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Розслідування ведуть за чотирма статтями Кримінального кодексу Грузії: 317, 222, 225 і 187, які передбачають напад на поліцейського, заклик до насильницької зміни або повалення конституційного ладу, пошкодження або знищення чужого майна, організацію, керівництво або участь у груповому насильстві, а також спробу захоплення або блокування об'єктів стратегічного або особливого значення.

Члени "Єдиного національного руху" Муртаз Зоделава та Іраклій Надірадзе були затримані близько 2-ї години ночі на проспекті Руставелі.

Опозиційні політики давали інтерв'ю журналістам, коли несподівано біля будівлі парламенту з'явилися співробітники кримінальної поліції.

Силовики також прийшли в клініку Healthycore, де під наглядом лікарів перебував інший організатор акції протесту Паата Бурчуладзе. 70-річного оперного співака госпіталізували після того, як під час сутичок біля президентського палацу проти нього застосували сльозогінний газ. Бурчуладзе помістили у відділення інтенсивної терапії. Проте, його вивели з клініки в кайданках.

Обставини затримання Паати Манджгаладзе і Лаші Берідзе невідомі.

Напередодні у Грузії відбувалися місцеві вибори, ЦВК заявила про впевнену перемогу керівної "Грузинської мрії".

Водночас частина опозиції проводила мітинг у центрі столиці, заявляючи про плани "мирного повалення влади". Протестувальники, зокрема, спробували зайняти президентський палац.

