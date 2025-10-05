МВД Грузии сообщило о задержании 5 организаторов акции протеста в Тбилиси

МВД Грузии сообщило о задержании организаторов акции протеста 4 октября Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Александре Дарахвелидзе, им вменяют призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти. Оппозиционным политикам грозит до 9 лет лишения свободы.

Расследование ведут по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии: 317, 222, 225 и 187, которые предусматривают нападение на полицейского, призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, повреждение или уничтожение чужого имущества, организацию, руководство или участие в групповом насилии, а также попытку захвата или блокирования объектов стратегического или особого значения.

Члены "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе были задержаны около 2 часов ночи на проспекте Руставели.

Оппозиционные политики давали интервью журналистам, когда неожиданно у здания парламента появились сотрудники криминальной полиции.

Силовики также пришли в клинику Healthycore, где под наблюдением врачей находился другой организатор акции протеста Паата Бурчуладзе. 70-летнего оперного певца госпитализировали после того, как во время столкновений у президентского дворца против него применили слезоточивый газ. Бурчуладзе поместили в отделение интенсивной терапии. Однако, его вывели из клиники в наручниках.

Обстоятельства задержания Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе неизвестны.

Накануне в Грузии проходили местные выборы, ЦИК заявила об уверенной победе правящей "Грузинской мечты".

В то же время часть оппозиции проводила митинг в центре столицы, заявляя о планах "мирного свержения власти". Протестующие, в частности, попытались занять президентский дворец.

