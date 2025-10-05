ЦВК Грузії повідомила про впевнену перемогу "Грузинської мрії" на місцевих виборах

На виборах до органів місцевого самоврядування в Грузії впевнену перемогу здобула керівна партія "Грузинська мрія".

Про це свідчать офіційні дані ЦВК Грузії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

Кандидати "Грузинської мрії" перемогли у всіх містах і муніципалітетах, зокрема в Тбілісі, де Каха Каладзе обійме посаду мера на третій термін. У 26 муніципалітетах у кандидатів керівної партії не було суперників. Значна частина прозахідної опозиції голосування бойкотувала.

Голосування завершилося о 20:00 за місцевим часом, після чого проурядовий телеканал "Імеді" опублікував екзит-пол. Згідно з цими даними, Каладзе набирав на виборах мера Тбілісі 77,4%, а "Грузинська мрія" в столиці – понад 76% голосів.

Лідери керівної партії, зокрема мільярдер Бідзіна Іванішвілі, після цього оголосили про перемогу і привітали прихильників.

Водночас частина опозиції проводила мітинг у центрі столиці, заявляючи про плани "мирного повалення влади". Протестувальники, зокрема, спробували зайняти президентський палац.

Прем'єр Іраклій Кобахідзе ще до закінчення голосування заявив, що у всіх муніципалітетах і містах керівна партія перемагає, набираючи понад 70% голосів.

За виборами спостерігають 28 міжнародних організацій – майже в 13 разів менше, ніж на муніципальних виборах 2021 року. Тоді в першому турі було акредитовано 1024 міжнародних спостерігачі, а в другому – 1102. Найбільшу кількість спостерігачів (20) цього разу зареєструвала сербська асоціація ALTERFACT. Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ місію в Грузію не направило, оскільки запрошення надійшло менш ніж за місяць до голосування.

Великі опозиційні партії – зокрема "Коаліція за зміни" і "Єдиний національний рух", які посіли, за даними ЦВК, друге і третє місця на парламентських виборах 2024 року, – бойкотували голосування. У виборах також не брали участі "Федералісти" і кілька інших прозахідних сил.

День виборів багато опозиційних політиків зустріли у в'язницях і СІЗО, де вони перебувають за різними звинуваченнями.

