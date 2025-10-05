Премьер Грузии пообещал сделать все для "полной нейтрализации" партии Саакашвили

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что план по замене "Единого национального движения" на „Лело" и "Гахария за Грузию", подготовленный Deep State, провалился.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.

Он отметил, что фактически эти две политические партии уже списаны со счетов.

Кобахидзе подчеркнул, что будет сделано все для полной нейтрализации "Нацдвижения" – политической силы, созданной бывшим президентом Михеилом Саакашвили, который находится в заключении и остается неформальным лидером "Единого национального движения".

По его словам, "Лело" получило более 180 тысяч голосов на предыдущих выборах в прошлом году, а в этом году – половину этого числа. Что касается партии Гахария, то на предыдущих выборах, отметил премьер, она получила более 160 тысяч голосов – в этом году около 50 тысяч голосов, "то есть проект замены провалился".

"Будет сделано все, чтобы полностью нейтрализовать антигосударственную политическую силу, которая называется коллективным "Национальным движением". Следующим шагом в этом направлении стали вчерашние выборы. Конечно, мы продолжим заботиться обо всем этом в будущем", – заявил Кобахидзе.

Напомним, на акции протеста 4 октября в Тбилиси, в день муниципальных выборов, один из главных организаторов митинга Паата Бурчуладзе провозгласил создание Национального собрания, заявив, что отныне власть в стране перешла в руки народа, и призвал МВД не препятствовать людям и задержать лидеров "Грузинской мечты".

Сразу после него выступил один из лидеров "Национального движения" Муртаз Зоделава, который призвал "мужскую силу" протеста направиться к президентской резиденции на Атонели.

В результате толпа попыталась штурмовать дворец, произошли столкновения. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ, протестующие забросали силовиков камнями, подожгли баррикады.

По итогам событий 4 октября Паату Бурчуладзе перевели в клинику Healthycore. Позже МВД Грузии сообщило о задержании организаторов акции протеста 4 октября Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе. Как заявил заместитель министра внутренних дел Александре Дарахвелидзе, им вменяют призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти. Оппозиционным политикам грозит до 9 лет лишения свободы.

