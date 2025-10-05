У Польщі розповіли нові деталі про залишки дрона, знайденого біля Варшави

Немає жодних ознак того, що об'єкт, схожий на дрон, який був знайдений у суботу ввечері в польському селі Заремби Вархоли в Мазовецькому воєводстві, є новим.

Про це стало відомо RMF FM, передає "Європейська правда".

Польські служби попередньо виключили, що це був безпілотник, який міг впасти на території Польщі внаслідок нещодавніх російських атак в Україні.

Як з'ясував репортер RMF FM, об'єкт був розбитий на шматки і знаходився в полі в багатьох частинах. Неподалік від місця, де його знайшли, був лише порожній будинок.

На місці, де було знайдено непізнаний об'єкт, триває експертиза та заходи за участю прокурора та військової поліції.

У справі буде призначено експерта, який визначить, чи це точно безпілотник, коли він впав на польську територію і за яких обставин туди потрапив.

Наразі служби не підтвердили, чи це один з безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня під час нападу Росії на Україну.

18 вересня Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

