В Польше рассказали новые детали об остатках дрона, найденного возле Варшавы

Нет никаких признаков того, что объект, похожий на дрон, который был найден в субботу вечером в польском селе Зарембы Вархолы в Мазовецком воеводстве, является новым.

Об этом стало известно RMF FM, передает "Европейская правда".

Польские службы предварительно исключили, что это был беспилотник, который мог упасть на территории Польши в результате недавних российских атак в Украине.

Как выяснил репортер RMF FM, объект был разбит на куски и находился в поле во многих частях. Неподалеку от места, где его нашли, был лишь пустой дом.

На месте, где был найден неопознанный объект, продолжается экспертиза и мероприятия с участием прокурора и военной полиции.

В деле будет назначен эксперт, который определит, точно ли это беспилотник, когда он упал на польскую территорию и при каких обстоятельствах туда попал.

Пока службы не подтвердили, один ли это из беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября во время нападения России на Украину.

18 сентября Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

