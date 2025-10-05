Італія закликає США переглянути додатковий тариф на імпорт макаронних виробів

Рим тісно співпрацює з Європейською комісією, щоб змусити США переглянути додатковий антидемпінговий тариф на імпорт макаронних виробів, який фактично подвоїть їхню ціну.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Італії, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рішення про введення додаткового мита у розмірі 91,74% є результатом розслідування Міністерства торгівлі США, яке встановило, що два великих італійських виробники продавали макаронні вироби за несправедливо низькими цінами – практика, відома як демпінг – у період з липня 2023 року по червень 2024 року.

Ці мита будуть додані до 15% американського тарифу на більшість імпортних товарів з 27 країн ЄС і почнуть діяти з січня 2026 року.

Міністерство закордонних справ Італії заявило в суботу пізно ввечері, що воно оскаржує висновки і нові тарифи і допомагає компаніям захищати свої права через посольство у Вашингтоні.

США є одним з трьох найбільших експортних ринків Італії для макаронних виробів, які є основним продуктом кулінарної спадщини країни та значною статтею експорту.

У 2024 році загальний експорт макаронних виробів з Італії склав понад 4 мільярди євро, з яких майже 2,5 мільйона тонн було продано за кордон, згідно з даними національного статистичного агентства ISTAT.

У четвер головне бізнес-лобі Італії Confindustria знизило свої прогнози економічного зростання на цей і наступний роки, посилаючись на вплив американських тарифів і геополітичної напруженості на експорт.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп надав нові деталі щодо запланованих ним тарифів на деревину і дерев’яні вироби, зокрема меблі, які перед цим анонсував минулого тижня.

У Єврокомісії запевнили, що нові тарифні анонси Трампа вже не стосуються ЄС завдяки рамковій угоді, укладеній влітку.