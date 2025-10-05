Италия призывает США пересмотреть дополнительный тариф на импорт макаронных изделий

Рим тесно сотрудничает с Европейской комиссией, чтобы заставить США пересмотреть дополнительный антидемпинговый тариф на импорт макаронных изделий, который фактически удвоит их цену.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Италии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Решение о введении дополнительной пошлины в размере 91,74% является результатом расследования Министерства торговли США, которое установило, что два крупных итальянских производителя продавали макаронные изделия по несправедливо низким ценам – практика, известная как демпинг – в период с июля 2023 года по июнь 2024 года.

Эти пошлины будут добавлены к 15% американского тарифа на большинство импортных товаров из 27 стран ЕС и начнут действовать с января 2026 года.

Министерство иностранных дел Италии заявило в субботу поздно вечером, что оно оспаривает выводы и новые тарифы и помогает компаниям защищать свои права через посольство в Вашингтоне.

США являются одним из трех крупнейших экспортных рынков Италии для макаронных изделий, которые являются основным продуктом кулинарного наследия страны и значительной статьей экспорта.

В 2024 году общий экспорт макаронных изделий из Италии составил более 4 миллиардов евро, из которых почти 2,5 миллиона тонн было продано за границу, согласно данным национального статистического агентства ISTAT.

В четверг главное бизнес-лобби Италии Confindustria снизило свои прогнозы экономического роста на этот и следующий годы, ссылаясь на влияние американских тарифов и геополитической напряженности на экспорт.

Напомним, президент США Дональд Трамп предоставил новые детали относительно запланированных им тарифов на древесину и деревянные изделия, в частности мебель, которые перед этим анонсировал на прошлой неделе.

В Еврокомиссии заверили, что новые тарифные анонсы Трампа уже не касаются ЕС благодаря рамочному соглашению, заключенному летом.