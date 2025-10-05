У Європарламенті вимагають негайно відкрити переговори ЄС з Молдовою, без згадки України

Депутати Європарламенту з 19 країн ЄС надіслали листа голові Європейської ради Антоніу Кошті із закликом "негайно" перейти до наступного етапу переговорів щодо вступу Молдови до ЄС.

Про це 5 жовтня повідомив віцепрезидент Європарламенту Віктор Негреску, передає "Європейська правда".

"За моєю ініціативою і за підтримки 55 депутатів Європарламенту з 19 європейських країн, що представляють основні демократичні політичні сім'ї, ми надіслали листа голові Європейської ради Антоніу Кошті із закликом негайно відкрити переговорні кластери з Молдовою. Це сильний політичний сигнал: Європарламент беззастережно підтримує європейське майбутнє Молдови, визнає проведені реформи і вимагає, щоб вибір громадян країни, виражений на парламентських виборах, реалізували", – написав Негреску у Facebook.

У листі сказано, що вільні і чесні вибори, що відбулися минулої неділі, не залишають жодних сумнівів: народ Молдови підтвердив своє чітке бажання інтегруватися до Європейського Союзу. Його вибір, зроблений всупереч зовнішньому тиску і дезінформаційним кампаніям, свідчить про його демократичну стійкість і рішучість, зазначають євродепутати.

"Це поворотний момент, який вимагає від Європейського Союзу такої ж рішучої та швидкої реакції. Тому ми шанобливо закликаємо вас, як президента Європейської Ради, забезпечити, щоб питання про початок переговорів про приєднання до глав acquis було без зволікань внесено до порядку денного Ради та схвалено державами-членами. Такий крок підтвердив би рішучість молдовських громадян і дав би їм впевненість у тому, що їхній європейський вибір почутий і поважається", – йдеться у листі.

За їх словами, це рішення є не лише логічним наступним кроком, але й стратегічною інвестицією в регіональну стабільність, безпеку і процвітання.

"Воно також стане чітким сигналом про те, що ЄС виконує свої зобов'язання, що процес його розширення заслуговує на довіру і що він ґрунтується як на волі громадян, так і на досягнутих суттєвих реформах", – йдеться у листі.

"Настав час діяти. Республіка Молдова виконала свою частину. Європейський Союз повинен відповісти такою ж рішучістю, показавши, що Європа – це не тільки прагнення, але й конкретний проєкт, який приносить реальні вигоди своїм громадянам", – наголосили автори листа.

Як повідомляла "Європейська правда", європейська комісарка із питань розширення та сусідства Марта Кос наголосила, що Україна та Молдова разом мають відкрити перший переговорний кластер в рамках процесу вступу до ЄС. Водночас цей лист не містить жодної згадки про Україну, а також про те, що Угорщина блокує українську частину рішення і робить неможливим очікуване одночасне відкриття переговорів з Україною і Молдовою за стандартним шляхом.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан своєю чергою заявив, що Україна повинна підписати з ЄС угоду про стратегічне партнерство, але членство в ЄС – це для неї "забагато", і це не підтримує більшість громадян Угорщини.

Читайте також: Нова дорога в обхід Орбана. Як можливо розблокувати рух України до ЄС.