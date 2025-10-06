Президент Литви відреагував на скандал зі своїм радником, який міг виступати п’яним

У Литві президент Гітанас Науседа прокоментував скандал зі своїм головним радником Фредеріком Янсонасом, якого запідозрили у виступі у стані алкогольного сп’яніння під час заходу від порталу Delfi минулого тижня.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Повідомляється, що під час церемонії нагородження порталу Delfi.lt, що відбулася в четвер, радник Науседи виглядав п'яним – таке враження розділили багато учасників заходу.

Радник вийшов на сцену, щоб від імені Науседи отримати нагороду найвпливовішого політика. Громадський діяч Андрюс Тапін, який поділився відео, сказав, що Янсонас виглядав п'яним і насилу орієнтувався у просторі.

Сам Янсонас у п'ятницю вранці сказав, що не буде ні підтверджувати, ні спростовувати такі чутки.

Коментуючи інцидент, Науседа висловив сподівання, що такі випадки в майбутньому не повторяться.

Він також зазначив, що говорив з Янсонасом і сказав йому "не ходити на заходи, якщо почуваєшся зле".

"Моє повідомлення, яке я передав Фредеріку, – якщо ти погано почуваєшся, не ходи на заходи, особливо на ті, які є публічними, тому що ти також представляєш президентську адміністрацію", – заявив Науседа.

Нагадаємо, навесні тодішній заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна визнав, що мав проблеми з алкоголем.

У 2023 році міністру економіки Фінляндії довелось заперечувати, що він був п'яний на роботі.