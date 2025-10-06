Президент Литвы отреагировал на скандал со своим советником, который мог выступать пьяным

В Литве президент Гитанас Науседа прокомментировал скандал со своим главным советником Фредериком Янсонасом, которого заподозрили в выступлении в состоянии алкогольного опьянения во время мероприятия от портала Delfi на прошлой неделе.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что во время церемонии награждения портала Delfi.lt, состоявшейся в четверг, советник Науседы выглядел пьяным – такое впечатление разделили многие участники мероприятия.

Советник вышел на сцену, чтобы от имени Науседы получить награду самого влиятельного политика. Общественный деятель Андрюс Тапин, который поделился видео, сказал, что Янсонас выглядел пьяным и с трудом ориентировался в пространстве.

Сам Янсонас в пятницу утром сказал, что не будет ни подтверждать, ни опровергать такие слухи.

Комментируя инцидент, Науседа выразил надежду, что такие случаи в будущем не повторятся.

Он также отметил, что говорил с Янсонасом и сказал ему "не ходить на мероприятия, если чувствуешь себя плохо".

"Мое сообщение, которое я передал Фредерику, – если ты плохо себя чувствуешь, не ходи на мероприятия, особенно публичные, потому что ты также представляешь президентскую администрацию", – заявил Науседа.

Напомним, весной тогдашний заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна признал, что имел проблемы с алкоголем.

В 2023 году министру экономики Финляндии пришлось отрицать, что он был пьян на работе.