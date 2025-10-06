Грузинському добровольцю, який воював в Україні, загрожує екстрадиція з Вірменії до РФ

Грузинському добровольцю Вано Сабашвілі, який воював в Україні проти російської армії, загрожує екстрадиція з Вірменії до РФ.

Про це повідомляє "Грузия Online", інформує "Європейська правда".

Друзі затриманого розповіли, що Сабашвілі не знав, що перебуває в міжнародному розшуку по лінії Росії.

Кордон із Грузією він перетнув без проблем, проте його затримали вже на вірменській стороні.

Арешт стався 9 вересня, коли Сабашвілі перебував у Вірменії у службовому відрядженні.

Сабашвілі служив у Збройних силах Грузії протягом восьми років. У війні РФ проти України він воював у складі Міжнародного легіону. Після завершення контракту повернувся на батьківщину.

Пізніше так званий суд "ДНР" заочно засудив його до тюремного терміну за участь у боях на боці України.

Нагадаємо, про аналогічний інцидент стало відомо у вересні, коли на вірменському кордоні взяли під варту громадянина Грузії Георгія Кінояна, який воював за Україну.

У жовтні 2024 року "суд" окупаційної влади у Донецьку оголосив Кінояна винним у "найманстві" за російським законодавством через участь у бойових діях на боці України та заочно засудив до 7 років ув’язнення.

За даними грузинських ЗМІ, за час повномасштабної війни РФ проти України у лавах сил оборони України загинули понад 80 грузинів – тих, хто давно проживав в Україні, та добровольців, які приїхали з початком війни.