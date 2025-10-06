Грузинскому добровольцу, воевавшему в Украине, грозит экстрадиция из Армении в РФ

Грузинскому добровольцу Вано Сабашвили, который воевал в Украине против российской армии, грозит экстрадиция из Армении в РФ.

Об этом сообщает "Грузия Online", информирует "Европейская правда".

Друзья задержанного рассказали, что Сабашвили не знал, что находится в международном розыске по линии России.

Границу с Грузией он пересек без проблем, однако его задержали уже на армянской стороне.

Арест произошел 9 сентября, когда Сабашвили находился в Армении в служебной командировке.

Сабашвили служил в Вооруженных силах Грузии в течение восьми лет. Он воевал в составе Международного легиона. После завершения контракта вернулся на родину.

Позже так называемый суд "ДНР" заочно приговорил его к тюремному сроку за участие в боях на стороне Украины.

Напомним, об аналогичном инциденте стало известно в сентябре, когда на армянской границе взяли под стражу гражданина Грузии Георгия Кинояна, который воевал за Украину.

В октябре 2024 года "суд" оккупационных властей в Донецке объявил Кинояна виновным в "наемничестве" по российскому законодательству из-за участия в боевых действиях на стороне Украины и заочно приговорил к 7 годам заключения.

По данным грузинских СМИ, за время полномасштабной войны РФ против Украины в рядах сил обороны Украины погибли более 80 грузин – тех, кто давно проживал в Украине, и добровольцев, которые приехали с началом войны.