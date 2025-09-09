У Вірменії на запит РФ затримали грузина, що воював за Україну, йому загрожує екстрадиція

На вірменському кордоні взяли під варту громадянина Грузії, який воював за Україну у складі "Грузинського легіону" – у зв’язку з тим, що Росія оголосила його у розшук за "найманство".

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

29-річного Георгія Кінояна затримали під час перетину кордону Грузії та Вірменії ще 3 вересня.

"Вірменські прикордонники затримали його на місці, тому що, як вони сказали, на екрані висвітилось сповіщення, що Георгій у розшуку на запит Росії", – розповів брат затриманого Вако Кіноян.

За його словами, Георгія після того перевели до СІЗО, а далі за рішенням суду помістили під екстрадиційний арешт на 40 днів. Ніякої додаткової інформації після того родина не отримувала.

У жовтні 2024 року "суд" окупаційної влади у Донецьку оголосив Кінояна винним у "найманстві" за російським законодавством через участь у бойових діях на боці України та заочно засудив до 7 років ув’язнення. Схожі заочні вироки є проти засновника "Грузинського легіону" Мамуки Мамулашвілі та інших бійців підрозділу.

Упродовж 40 днів Росія може надіслати запит на екстрадицію, і тоді після судового засідання процес може відбутися швидко.

В МВС Вірменії поки не відповіли на запит "Радіо Свобода" з цього приводу.

Родина звернулась до грузинської влади з проханням втрутитись і не допустити екстрадиції. У посольстві Грузії у Єревані сказали, що "володіють інформацією і відповідні структури залучені у процес".

У пресслужбі МВС Грузії зазначили, що Кінояна не оголошували у розшук через канали Інтерполу – Росія зробила це через систему, якою користуються країни СНД. Відтак, пояснили у відомстві, грузинські прикордонники не бачили цього і не могли попередити Кінояна під час виїзду.

За даними грузинських ЗМІ, за час повномасштабної війни РФ проти України у лавах сил оборони України загинули понад 80 грузинів – тих, хто давно проживав в Україні та добровольців, які приїхали з початком війни.

Нагадаємо, наприкінці січня словацький премʼєр Роберт Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" та його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до громадських протестів у Словаччині, на підставі чого йому заборонили в’їзд в країну. Втім, це не завадило Мамулашвілі приїхати до Словаччини.